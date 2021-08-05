Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что коллективного иммунитета желательно достичь к 1 сентября

По ее словам, сейчас в 14 регионах около 70% жителей получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Попова отметила, что в России нет обязательной вакцинации студентов, но, по ее словам, им лучше привиться к началу учебного года, — передает ТАСС.