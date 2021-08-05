Глава ЦИК Памфилова: Чем чище выборы, тем более здоровая обстановка в стране

Глава ЦИК России Элла Памфилова отметила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что выступает за чистоту выборов, что тесно связано со здоровой обстановкой в стране.

«Это прямая зависимость, я с моими коллегами работаю более 5 лет, чтобы очищать систему избирательную. Чтобы избирательная система была способна проводить выборы таким образом, чтобы у большинства не вызывать недоверия к результатам голосования, и то как проходят выборы – это и есть залог стабильности и нормального развития. Чем чище выборы, тем более здоровая обстановка в стране», — сказала она.