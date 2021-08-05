Венесуэла в октябре введет цифровую национальную валюту, на которой будет на 6 нулей меньше

Один цифровой боливар будет равен миллиону обычных, — сообщили в Центробанке страны, — передает ТАСС. В настоящее время, согласно официальному курсу, за один американский доллар в Венесуэле дают 4 миллиона боливров. По данным Центробанка страны, в прошлом году уровень инфляции составил почти 3 тысячи процентов.