В правительстве заявили о запрете с 2023 года устанавливать базовые станции сотовой связи зарубежного производства

Об этом министр цифрового развития и связи Максут Шадаев сказал на совещании президенту Владимиру Путину. По его словам, это снизит зависимость критической телекоммуникационной инфраструктуры от зарубежных производителей и снизит санкционные риски. Среди возможных российских производителей министр назвал госкорпорацию «Ростех» и АФК «Система».