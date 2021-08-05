В правительстве заявили о запрете с 2023 года устанавливать базовые станции сотовой связи зарубежного производства

Об этом министр цифрового развития и связи Максут Шадаев сказал на совещании президенту Владимиру Путину. По его словам, это снизит зависимость критической телекоммуникационной инфраструктуры от зарубежных производителей и снизит санкционные риски. Среди возможных российских производителей министр назвал госкорпорацию «Ростех» и АФК «Система».
2021-08-05T21:02:13+03:00
2021-08-05T21:02:13+03:00
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21:02, 05 августа 2021
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