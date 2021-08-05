Глава Роспотребнадзора заявила, что уровень вакцинации 70% взрослого населения достигнут в 14 регионах России

По словам Анны Поповой, в них наблюдается значительное снижение заболеваемости. Она отметила, что добиться коллективного иммунитета необходимо максимально быстро, желательно к 1 сентября, — передает ТАСС. Попова добавила, что вакцинация студентов не является обязательной, но им лучше привиться к началу учебного года.
2021-08-05T21:01:28+03:00
2021-08-05T21:01:28+03:00
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21:01, 05 августа 2021
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