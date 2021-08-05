На севере Италии из-за ливней вышло из берегов озеро Комо

В одноименном городе под Миланом затоплены несколько улиц и набережная, — передают местные СМИ. Как пишет газета «Република», американский актер Джордж Клуни, которому принадлежит вилла на этом озере, намерен начать сбор средств в поддержку жителей пострадавших районов.
2021-08-05T20:32:12+03:00
2021-08-05T20:32:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 05 августа 2021
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