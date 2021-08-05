Участник январской акции в поддержку Навального приговорен в Петербурге к 4,5 годам колонии

Октябрьский районный суд города признал Николая Девятова виновным в применении насилия к полицейским, — сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на его адвоката Владимира Терещенко. Суд удовлетворил два иска потерпевших по 150 тысяч рублей. Фигурант ранее признал вину.
2021-08-05T20:31:33+03:00
2021-08-05T20:33:42+03:00
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20:31, 05 августа 2021
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