Участник январской акции в поддержку Навального приговорен в Петербурге к 4,5 годам колонии

Октябрьский районный суд города признал Николая Девятова виновным в применении насилия к полицейским, — сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на его адвоката Владимира Терещенко. Суд удовлетворил два иска потерпевших по 150 тысяч рублей. Фигурант ранее признал вину.