Мещанский суд Москвы завтра продолжит оглашение приговора основателю фонда Baring Vostok

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судью, которая ведет заседание – Анну Сокову. Американец Майкл Калви и остальные фигуранты сегодня были признаны в растрате двух с половиной миллиардов рублей из банка «Восточный». Никто из подсудимых вину не признал. Гособвинение предложило назначить условные сроки.