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20:30, 05 августа 2021

CNN: разведка США получила секретные данные, которые могут пролить свет на происхождение коронавируса

Американский телеканал CNN утверждает, что разведка США получила секретные данные, которые могут пролить свет на происхождение коронавируса. Это сведения о вирусах, которые изучались в лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае.

Телеканал не исключает, что массив данных был получен в результате взлома серверов. Согласно источникам, для его анализа потребуются суперкомпьютеры министерства энергетики. Недавно республиканцы представили доклад с аргументами в пользу искусственного происхождения коронавируса.


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