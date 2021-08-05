По данным ВЦИОМа, 51% опрошенных россиян хотят проголосовать на выборах в Госдуму

Пять лет назад этот показатель был 50%, — передает ТАСС. При этом недавно тот же ВЦИОМ сообщил, что число россиян, ходивших на выборы, достигло минимума за 17 лет измерений. Если в 2004 году 55% респондентов говорили, что участвовали в тех или иных голосованиях, то в этом об участии в выборах сказали только 22%.