Министр обороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири три-пять новых городов

По его словам, это должны быть крупные научно-промышленные и экономические центры. На встрече с членами сибирского отделения Российской академии наук, Шойгу сказал, что такой проект был в советское время незадолго до распада СССР. Министр выразил сожаление, что реализация идеи была остановлена, — передает ТАСС.