МОК потребовал объяснения от российских телеканалов из-за оскорблений в адрес ЛГБТ-спортсменов

Как передает Би-би-си со ссылкой на заявление организации, речь идет о комментариях в эфирах «Первого канала» и «России-1». Особой мишенью для комментаторов из России стали британский прыгун в воду и открытый гей Том Дэйли и трансгендерная штангистка из Новой Зеландии Лорел Хаббард.