Нижегородская прокуратура пытается привлечь члена СПЧ Каляпина к административной ответственности

Нижегородская прокуратура пытается привлечь члена СПЧ и главу «Комитета против пыток» Игоря Каляпина к административной ответственности за сотрудничество с чешской правозащитной организацией «Человек в беде» (признанной в 2019 нежелательной). Как сказал сам Каляпин в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», в основе претензий прокуратуры лежит «немотивированный» анализ какого-то эксперта А.Шмелева.

«Судебный процесс еще не начался , пока только готовится. Но в материалах административного производство действительно имеется так называемое политологическое исследование некоего эксперт А.Шмелева, который это утверждает. Но он никак не мотивирует и не объясняет, а просто утверждает.

Премия вручалась в 2016 году, если я не путаю, она не имела никакого денежного выражения. Но довольно странно говорить о существовании сейчас об иностранном финансировании, говоря об этой премии», — сказал И.Каляпин.

При этом, по словам правозащитника, никакой мотивировочной части на сайте Минюста и прокуратуры нет по этому поводу. «Действительно та организация была признана нежелательной в 2019 году, а премию мы получали в 2016 году», — отметил он.

По мнению правозащитника, это административное дело, возможно, первый шаг к уголовному преследованию.

«Я думаю, что это общероссийская тенденция – правозащитников пытаются запугивать. Там, где не получается запугивать, прибегают к точечным репрессиям. И общим является то, что повсеместно демонстрируется эта возможность произвола, которому нечего противопоставить». – отметил И.Каляпин.

Жалобу на правозащитника И.Каляпина подал бывший член ОНФ Илья Савинов. Участие в деятельности иностранной организации Каляпину вменяют лишь на том основании, что с сайта «Комитета против пыток» не удалили упоминания о ней.