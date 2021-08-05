Датские военные сообщили о том, что атомная российская подлодка «Орел» временно потеряла ход в Балтийском море

По их словам, это произошло 30 июля. Подлодка, которая шла из Петербурга после парада по случаю дня ВМФ в сторону Кольского полуострова стала в надводном положении сносить течением в сторону одного из датских островов. Датские моряки отмечают, что они предложили россиянам помощь, но те вежливо отказались.

Субмарина шла в сопровождении буксира и эсминца. Проблему с двигателем удалось вскоре решить и подводный крейсер пошел дальше своим ходом.

Военный источник агентства РИА Новости заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности. Министерство обороны России до сих пор это не комментирует.

