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19:01, 05 августа 2021

Четырех фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей вернули в СИЗО

Такое решение принял Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве.

В середине июля Мосгорсуд решил изменить меру пресечения нескольким врачам и гендиректору Европейского центра суррогатного материнства: их отправили под домашний арест. Однако на это решение было подано представление от Генпрокуратуры: ведомство сочло, что выпускать медиков на свободу было нельзя без изменения меры пресечения другим фигурантам дела, заключившим сделку со следствием. Теперь обвиняемые, которых вернули в СИЗО, проведут там еще минимум три месяца.

Уголовное дело о торговле детьми ведется уже полтора года. Поводом для него стало обнаружение мертвого младенца в одной из квартир в подмосковном Одинцове. Выяснилось, что он рожден от суррогатной матери и вынашивался для иностранных родителей. Также в Одинцове были найдены еще несколько младенцев, их изъяли и отправили в детские дома. Врачей, в свою очередь, обвиняют в том, что они помогли иностранцам обзавестись детьми от суррогатных матерей из России, при этом само суррогатное материнство в России не запрещено.

Еще одно уголовное дело ведется по факту обнаружения пяти младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев в одной из квартир в Москве.


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