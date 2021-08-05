Из-за пожара на Киевском вокзале в Москве были эвакуированы 800 человек

Об этом сообщили в экстренных службах агентству городских новостей «Москва». По сведениям МЧС, на цокольном этаже загорелись личные вещи пассажиров. Пожар оказался небольшим, его вскоре потушили. В РЖД отметили, что на движении поездов это не отразилось.