Минобороны Армении заявило, что российские пограничники размещены на северо-востоке страны на границе с Азербайджаном

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил России создать опорные пункты своих пограничников по всей протяженности границы с Азербайджаном. По его словам, это позволит снизить риск военных столкновений. В результате военных действий между Азербайджаном и Арменией прошлой осенью Ереван потерял контроль над большей частью Нагорного Карабаха.