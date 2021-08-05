Работники завода в Туле, которых отстранили за отказ вакцинироваться, обратились в суд

Они подали 18 исков к предприятию «Щегловский вал», которое входит в госкорпорацию «Ростех». Как передает РИА Новости со ссылкой на управление судебного департамента в регионе, истцы подчеркивают, что их отстранили от работы без сохранения зарплаты, и считают эти действия незаконными. Суд намерен рассмотреть иски 18 августа. Ранее в целом ряде регионов России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп граждан.