Работники завода в Туле, которых отстранили за отказ вакцинироваться, обратились в суд

Они подали 18 исков к предприятию «Щегловский вал», которое входит в госкорпорацию «Ростех». Как передает РИА Новости со ссылкой на управление судебного департамента в регионе, истцы подчеркивают, что их отстранили от работы без сохранения зарплаты, и считают эти действия незаконными. Суд намерен рассмотреть иски 18 августа. Ранее в целом ряде регионов России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп граждан.
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