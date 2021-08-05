Центризбирком зарегистрировал список партии «Яблоко» на выборах в Госдуму с арестованным Андреем Пивоваровым

Как сообщили в ЦИКе, в сведениях о нем указано, что он является лицом, аффилированным с иностранным агентом, — передает Интерфакс. Накануне суд в Краснодаре оставил Андрея Пивоварова под стражей. Его обвиняют по статье о деятельности нежелательной организации.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова будет сегодня в нашем эфире после 21 часа.