Суд в Москве вынес обвинительный приговор основателю Baring Vostok Майклу Калви и его партнерам

Во время разбирательства никто из подсудимых вину не признал.

Инвестора Майкла Калви и других фигурантов дела признали виновными в том, что они, используя свое служебное положение, совершили растрату 2,5 миллиардов рублей, принадлежавших банку «Восточный». Суд согласился с версией следствия о том, что инвестор и его партнеры «организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов» в пользу «Первого коллекторского бюро», аффилированного с Baring Vostok. В конце прошлого года стороны заключили мировое соглашение, банк «Восточный» отозвал иск, но уголовное преследование не прекратили. Тогда Калви лишь заменили домашний арест на запрет определенных действий. Сам он последовательно настаивает на своей невиновности. На одном из заседаний инвестор подчеркивал, что состава преступления нет.

Выступая с последним словом Калви подчеркнул, что решение суда отразится на всём «российскм бизнес-сообществе». Но в Кремле с этим не согласились. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда сказал, что отдельно взятое дело не может повлиять на инвестиционную привлекательность страны.

В поддержку Калви выступили многие представители бизнес-сообщества в России, среди них, например, глава Сбербанка Герман Греф. Освободить инвестора президента Владимира Путина просил и амеркианский лидер Джо Байден.

Прокуратура просила приговорить Калви к 6 годам условно. В ближайшее время суд должен объявить, какое наказание будет назначено инвестору.

Baring Vostok — один из крупнейших в России фондов по объему привлеченных средств зарубежных инвесторов. Его основателя, Майкла Калви, задержали в феврале 2019-го. Тогда в фонде уголовное дело называли следствием коммерческого конфликта в банке «Восточный».