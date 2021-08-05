Российская атомная подлодка «Орел» около недели назад потеряла ход в датских территориальных водах и следует сейчас вдоль западного побережья Норвегии, направляясь на север к базе своей постоянной дислокации, сообщают зарубежные издания.

Норвежское издание Barents Observer рассказывает, что “ Орел”, находясь в надводном положении, некоторое время дрейфовала к датскому острове Сейере со скоростью, чуть превышавшей полторы морских мили в час. По предположению наблюдавшего за этим руководства эскадры ВМС Дании, которая первая заметила российское судно, у него могла возникнуть проблема с двигателями. Датский патрульный корабль «Диана», сообщает Barents Observer, предложил помочь российским морякам, но, отмечает автор публикации «как и ожидалось», те «вежливо отказались». Через некоторое время к субмарине подошел следовавший с ней в группе крейсер «Алтай» с буксирными тросами, а на палубу подлодки вышли несколько членов ее экипажа. Вскоре, тем не менее, субмарина смогла восстановить движение и уже своим ходом продолжила курсировать в сторону пролива Скагеррак, соединяющего Северное и Балтийское моря.” Орел”, уточняет норвежское издание, в составе нескольких кораблей российского Северного флота следовал к российской военно-морской базе на Кольском полуострове.

Экипаж упоминавшегося датского сторожевого корабля «Диана», продолжает Barents Observer, был очень впечатлен, наблюдая инцидент в непосредственной близости, который напомнил ему известный фильм начала 90-х “ Охота за «Красным Октябрем», остросюжетный детектив с Шоном Коннери в главной роли, где, в том числе, описываются военно-морские учения с участием российской подлодки. При этом спикер Объединенного штаба военно-морских сил в Баренцевом море заметил корреспонденту издания, что аварии судов, в частности, ядерной субмарины, вооруженной торпедами и крылатыми ракетами, “ всегда нас беспокоят”, и «мы надеемся, что российские власти будут выходить с нами на связь, если подобное вновь произойдет в наших территориальных водах». В публикации сообщается, в Военно-морских силах России инцидент никак не комментировали.

Сайт Дойче велле напоминает, что подводная лодка К-266 «Орел» была введена в эксплуатацию в 90-е и относится к тому же проекту, что и подлодка «Курск», затонувшая в Баренцевом море во время учений в августе 2000 года.

Две недели назад атомный подводный ракетоносец «Орел» принимал участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, посвященном 325-летию российского флота.