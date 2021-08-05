У российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио сегодня две золотые медали

Боксер Альберт Батыргазиев оказался лучшим в весовой категории до 57 килограммов. В такой же весовой категории завоевал золото боец вольного стиля Заур Угуев. Таким образом, у российских спортсменов 16 медалей высшей пробы. Сегодня же прыгунья с шестом Анжелика Сидорова стала серебряным призером Олимпиады. Она сказала, что все равно довольна.

Также у россиян сегодня две бронзовые медали – в боксе и вольной борьбе.

В неофициальном командном зачете сборная ОКР находится на пятом месте. Впереди китайцы, американцы, японцы и австралийцы.

