В ЕС серьезно встревожены ситуацией с нелегальными мигрантами, которая возникла на границе Белоруссии с Литвой

За месяц их число резко увеличилось.

Поток нелегальных мигрантов, которые хотят попасть в Литву через Белоруссию, в этом году по подсчётам экспертов и СМИ вырос более чем в 40 раз по сравнению с прошлым годом. Минск нелегалам не препятствует. Бездействие белорусских властей всё больше беспокоит Евросоюз. Во внешнеполитической службе ЕС призвали Минск соблюдать международные договорённости по борьбе с нелегальной миграцией. На ковёр в ведомство вызвали временного поверенного в делах Белоруссии. ЕС планирует созвать экстренную встречу и обсудить проблему. Брюссель также приветствовал решение крупнейшей авиакомпании Ирака Iraqi Airways приостановить до середины месяца полёты из Басры — города на юго-востоке страны в Минск на фоне ухудшающейся ситуации с мигрантами. Эти рейсы, как считают в ЕС, используют для переброски выходцев из стран Ближнего Востока в Литву через Белоруссию. Подавляющее большинство мигрантов граждане Ирака.

Аналогичную цель попасть в страны ЕС преследуют афганцы, сирийцы, а также выходцы ряда стран Африки. На самолётах они добираются до Белоруссии как туристы и затем направляются к литовской границе, чтобы оттуда уехать в другие страны ЕС.

По данным агентства Интерфакс в Литве сейчас находится рекордное число нелегалов — более 4 тысяч человек. Тогда как в прошлом году въехало меньше ста, и иракцев почти не было. Тем временем растёт число людей в палаточном лагере на границе с Литвой. В начале месяца дело дошло до того, что литовским пограничникам пришлось разгонять толпу слезоточивым газом и водой из пожарных шлангов. В Литве объявлен режим чрезвычайной ситуации. Глава МИД обвинил Минск в целенаправленном использовании граждан из стран Ближнего Востока и Африки и гибридной агрессии белорусского режима. МИД Белоруссии отрицает обвинения. На этой неделе литовские пограничники начали разворачивать нелегалов. Вчера стало известно об одном погибшем.

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что гражданин Ирака, который пытался пересечь границу, был избит на территории Литвы и цитата «умер на руках у белорусских пограничников». Минобороны Литвы обвинило Минск в провокации.

Вильнюс также сообщил, что в числе нелегалов на границе Белоруссии и Литвы есть россияне. В МИДе нашей страны проверяют эту информацию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил страны Запада в намеренном создании кризисной ситуации с мигрантами и назвал это новым способом давления на Минск. Сегодня он поручил силовикам закрыть границу.

Лукашенко назвал нацистами власти сопредельных стран из-за ситуации с мигрантами.



Погранслужба Литвы сообщила сегодня, что заграждение на границе с Белоруссией может быть построено за два года. Речь идет о четырехметровой ограде из металлической сетки. Замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас признал в эфире «Эха Москвы», что потребуется помощь Евросоюза.

По предварительным данным, стоимость работ на границе превысит 150 миллионов евро.

Строительство стены на границе Литвы и Белоруссии рушит план Александра Лукашенко по возвращению независимости от Москвы, — считает политолог Андрей Суздальцев.

По мнению Андрея Суздальцева, если мигранты будут вынуждены остаться в Белоруссии, это приведет к серьезным проблемам внутри страны и может спровоцировать новые массовые беспорядки.

