Политолог: Строительство стены на границе Литвы и Белоруссии рушит план Лукашенко о диалоге с Европой

Политолог Андрей Суздальцев считает, что строительство стены на границе Литвы и Белоруссии рушит план Лукашенко по началу переговоров с Европой и возвращению независимости от России. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Проект Лукашенко по давлению на Евросоюз в лице Литвы проваливается. Лукашенко думал, что таким образом он заставит Евросоюз, Литву сесть за стол переговоров, а это значит, что Европа признает его 6-й срок, и он наконец он вырвется из изоляции и блокады, получит точку опоры, которая позволит ему балансировать между Западом и Россией. Сейчас этой опоры у него нет, а Москва ждет от него окончательного решения — будет ли Белоруссия интегрироваться с Россией. Выхода у него не остается. И такого рода шантаж — это единственный инструмент из западни, которую он сам себе устроил после 9 августа 2020 года», — сказал политолог.

Если мигранты вынуждены будут остаться в Белоруссии, это может привести к серьезным проблемам для страны и спровоцировать массовые беспорядки, считает А.Суздальцев.