Ростуризм призывает россиян воздержаться от поездок в районы Греции с горящим лесом

Об этом говорится на сайте ведомства. При этом в Ассоциации туроператоров России сказали ТАСС, что не видят угрозы российским туристам в Греции из-за возникших в ряде регионов этой страны лесных пожаров.

В организации отметили, что основной летний турпоток из России в Грецию традиционно приходится на островные курорты (Крит, Родос, Корфу), где пожаров нет. А на Пелопоннесе очаги пожаров расположены в горах достаточно далеко от береговой линии, вдоль которой расположены курортные отели, передает ТАСС.