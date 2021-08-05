Конституционный совет Франции не разрешил разрывать контракты с работниками за отказ от вакцинации

При этом одобрено требование об обязательных прививках от коронавируса для медиков. Кроме того, как передает телеканал BFM, орган конституционного контроля не утвердил положение об обязательной самоизоляции в случае заражения коронавирусом. Но поддержал введение так называемых санитарных пропусков, закон о которых вызвал массовые протесты.