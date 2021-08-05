Новый президент Ирана Ибрахим Раиси принес присягу в парламенте страны

На инаугурацию приехали представители более 70 стран, от России – спикер Госдумы Вячеслав Володин, — передает Интерфакс. Раиси считается консерватором и находится под американскими санкциям. В США его считают ответственным за преследования и казни политзаключенных в 80-х годах.