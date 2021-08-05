Евросоюз призвал Белоруссию выполнять обязательства по борьбе с нелегальными мигрантами

Временный поверенный в делах республики при ЕС был накануне вызван во внешнеполитическую службу Евросоюза. В офисе главы Европейской дипломатии Жозепа Борреля сказали, что Минск должен бороться против нелегальной миграции и торговли людьми. В Литву через границу с Белоруссией с начала года попали более 4 тысяч нелегальных мигрантов. Власти Литвы называют это гибридной агрессией белорусского режима.