Евросоюз призвал Белоруссию выполнять обязательства по борьбе с нелегальными мигрантами

Временный поверенный в делах республики при ЕС был накануне вызван во внешнеполитическую службу Евросоюза. В офисе главы Европейской дипломатии Жозепа Борреля сказали, что Минск должен бороться против нелегальной миграции и торговли людьми. В Литву через границу с Белоруссией с начала года попали более 4 тысяч нелегальных мигрантов. Власти Литвы называют это гибридной агрессией белорусского режима.
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