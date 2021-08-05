Издание МБХ медиа после блокировки своего сайта объявило о закрытии

Бывший главный редактор Вероника Куцылло сказала радиостанции «Эхо Москвы», что заниматься честной журналистикой в России все опаснее.

По словам Вероники Куцылло, теперь ее уже бывшим сотрудникам придется решать, что делать дальше.

Накануне объявил о закрытии еще один медийный проект бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского – это «Открытые медиа», ряд журналистов которого власти сочли СМИ-иноагентами.