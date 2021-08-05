Суд на Украине заочно арестовал еще 13 самолетов российской авиакомпании за полеты в Крым

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую прокуратуру. Речь идет о самолетах марки Airbus, название перевозчика не приводится. Ранее на Украине заочно арестовали более 200 самолетов из России за полеты в Крым, которые власти страны считают своей оккупированной территорией.