Супруга Алексея Навального Юлия рассказала о первом длительном свидании в колонии с мужем

По ее словам, охрана внимательно проверила привезенный борщ на наличие телефона внутри. В своем Инстаграме Юлия Навальная отметила, что они провели вместе три счастливых дня. Политик Алексей Навальный полгода находится под стражей. В феврале ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.