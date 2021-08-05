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16:31, 05 августа 2021

Супруга Алексея Навального Юлия рассказала о первом длительном свидании в колонии с мужем

По ее словам, охрана внимательно проверила привезенный борщ на наличие телефона внутри. В своем Инстаграме Юлия Навальная отметила, что они провели вместе три счастливых дня. Политик Алексей Навальный полгода находится под стражей. В феврале ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.


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