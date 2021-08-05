Мещанский суд Москвы признал виновным основателя фонда Baring Vostok, американца Майкла Калви

Виновными в растрате признаны и остальные фигуранты этого дела.

В настоящий момент судья Анна Сокова зачитывает описание преступления, в котором обвиняется Калви и еще пять фигурантов дела. Она уже сообщила, что их действия квалифицируются как растрата в особо крупном размере в составе организованной группы. По версии гособвинения, Калви и его коллеги получили от банка «Восточный» кредит на 2,5 млрд рублей в пользу «Первого коллекторского бюро», который вернули акциями одной из люксембургских компаний. При этом следствие считает, что стоимость ценных бумаг оказалась значительно ниже, чем сумма долга. Сами деньги были перечислены на счета одной из кипрских офшорных компаний банка «Восточный»: по словам обвиняемых – для погашения задолженности фирмы.

Свою вину Калви и его партнеры не признают. При этом для всех из них запросили условные сроки: самому бизнесмену – 6 лет условно, а другим фигурантам – от 4 до 5,5 лет.

В конце прошлого года структуры Калви возместили банку «Восточный» 2,5 млрд рублей, растрата которых вменялась подсудимым. Гособвинение называло это смягчающим обстоятельством.