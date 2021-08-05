Суд вынес оправдательный приговор по первому в России делу в отношении вора в законе

Николай Кузьмичев был задержан силовиками в мае 2019 года. По версии следствия, с 2013 года он имел статус вора в законе и управлял криминальными элементами в Томской и Кемеровской областях, а также в стране в целом. В отношении мужчины было возбуждено первое в России дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии», санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что коллегия присяжных 2 августа оправдала Кузьмичева. Сегодня судья Томского областного суда Дмитрий Демидов вынес оправдательный приговор и признал его право на реабилитацию.

Источник Интерфакса сообщил, что Николай Кузьмичев известен в криминальном мире как «Коля Томский». Статус «вора в законе» он получил в 2013 году.