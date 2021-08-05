Евросоюз обсуждает проведение экстренной встречи по кризису с мигрантами на границе Литвы и Белоруссии

Временный поверенный в делах Белоруссии при ЕС был вызван во внешнеполитическую службу в связи с возникшей ситуацией. В Литву через границу с начала года попали более 4 тысяч мигрантов. В Вильнюсе это называют гибридной агрессией белорусского режима. В свою очередь Александр Лукашенко называет ситуацию с мигрантами новым способом давления на Белоруссию. Он поручил силовикам закрыть границу.

Литва, между тем, возобновила строительство заграждения на границе с Белоруссией. Местная погранслужба утверждает, что полностью оно может быть завершено за два года.