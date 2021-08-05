В Центризбиркоме допускают передачу квоты, предназначавшейся для наблюдателей от ОБСЕ

Они не приедут на выборы в Госдуму из-за ограничения численности миссии.

Никакой избирательности в отношении Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ – из всех приглашенных организаций ему была предоставлена самая большая квота в 50 человек, подчеркивают в ЦИКе. Там отмечают, что ее распределят среди тех, кто подтвердил намерение приехать.

Решение Бюро осудили в российском МИДе, где считают, что эта ситуация лишь дискредитирует механизм международного наблюдения за выборами. Там обратили внимание на то, что во время голосования в США ОБСЕ направила делегацию численностью менее 50 человек. Для работы на выборах в России там запросили 500 мест. Необходимость сократить миссию в Москве обосновав эпидемией. В ЦИКе считают, что «бесконтрольный приезд большого количества иностранных граждан» связан с рисками для здоровья участников голосования, а безопасность граждан – «главный приоритет в условиях пандемии». В ОБСЕ ранее решили, что это ограничение не позволит эффективно следить за голосованием.

В Центризбиркоме считают, что отсутствие наблюдателей от организации никак не скажется на легитимности выборов.