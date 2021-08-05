Политолог Марков считает, что Ходорковскому следует вернуться в Россию и присоединиться к команде Путина

Директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что общественному деятелю Михаилу Ходорковскому следует вернуться в Россию и присоединиться к команде президента Владимира Путина. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Лично я Ходорковского уважаю и считаю, что ему, конечно, нужно возвращаться быстрее в Россию и включаться в команду Владимира Путина. Михаил Борисович, я уверен, что вас там примут – вы не бойтесь», — заявил С.Марков.

Что касается закрытия в России двух СМИ и правозащитной структуры, связанных с Ходорковским, политолог отметил, что ему жаль, но он это поддерживает. «Во-первых, меня это огорчило, во-вторых, я это поддерживаю. Вот такой мазохистский подход. Огорчило почему? Когда СМИ закрывают, падает общее богатство средств массовой коммуникации. А чем богаче эта информационно-коммуникационная среда, тем больше интересных феноменов она может родить, тем интереснее дискуссии. Но, несмотря на то, что это меня огорчило, мы это поддерживаем, потому что это неизбежные действия властей. Это как соседа – вашего приятеля – посадили в тюрьму. Вы как бы огорчены, ведь раньше вы с ним могли посидеть, выпить. Но, с другой стороны, вы понимаете: если было много денег – посадили-то не зря. Посадили правильно и справедливо. Точно так же и здесь», — пояснил С.Марков.

Интернет-издания «Открытые медиа» и «МБХ медиа», а также сообщество юристов «Правозащита Открытки», связанные с Михаилом Ходорковским, объявили о прекращении работы. Сайты этих проектов заблокированы Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратуры.

Решение остановить деятельность редакция объяснила слишком большими рисками для сотрудников. В телеграм-канале «Открытых медиа» подчеркивается, что медиа-ресурс никогда не работал с нежелательными структурами. Только с компанией Михаила Ходорковского Open Press, через которую он предоставил проекту грант на 5 лет, и об этом было хорошо известно.