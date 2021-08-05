МВД: Дактилоскопия станет обязательной для мигрантов в России с 29 декабря этого года

Речь идет об иностранцах, которые прибывают на российскую территорию в поисках работы и всех других иностранных гражданах, приезжающих на срок более 90 дней. Также мигранты должны будут проходить медицинское освидетельствование.
Самое обсуждаемое
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...
Власть старья Путин что способен новым поколениям предложить?«Историческое просвещение» на налоги молодых людей, которые с чавканьем освоит семья Мединского через «военно-историческое общество»? Вместо новой частной экономики, конкуренции, открытости миру, власти заслуг. Где герой не Жуков, а Илон Маск…