ВМС Дании сообщает о том, что российский атомный подводный крейсер «Орел» временно потерял ход у датского острова Сейере. Утверждается, что субмарину течением начало сносить в сторону берега. Моряки утверждают, что предложили россиянам помощь, но те вежливо отказались. Инцидент произошел, когда «Орел» следовал из Санкт-Петербурга, где принимал участие в параде ВМФ, в сторону Кольского полуострова. Министерство обороны официально об этом ничего не сообщало.