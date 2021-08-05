ВМС Дании сообщает о том, что российский атомный подводный крейсер «Орел» временно потерял ход у датского острова Сейере. Утверждается, что субмарину течением начало сносить в сторону берега. Моряки утверждают, что предложили россиянам помощь, но те вежливо отказались. Инцидент произошел, когда «Орел» следовал из Санкт-Петербурга, где принимал участие в параде ВМФ, в сторону Кольского полуострова. Министерство обороны официально об этом ничего не сообщало.
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