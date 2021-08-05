На севере Италии из-за непрекращающихся ливней вышло из берегов озеро Комо

В результате затоплены несколько улиц и набережная города под Миланом. В минувшие выходные в районе Комо были повалены десятки деревьев, а также отмечены оползни. Как сообщает итальянская пресса, американский актер Джордж Клуни, у которого вилла в этом районе, намерен начать сбор средств в поддержку пострадавших местных жителей.