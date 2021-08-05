Петербуржца приговорили к четырём с половиной годам заключения за нападение на сотрудников ДПС на митинге

Свою вину он частично признал.

Помимо срока петербуржца Николая Девятого обязали выплатить триста тысяч сотрудникам МВД. О решении Октябрьского районного суда Петербурга пишет портал Фонтанка ру со ссылкой на адвоката Владимира Терещенко. Он также отметил, что приговор будут обжаловать. Напомним, по версии следствия, программист Девятый прорвал оцепление на одном из январских митингов в Петербурге и избил двух сотрудников ДПС. Его задержали спустя несколько дней. Свою вину он частично признал.

Отметим, что заседания по этому делу несколько раз проходили без обвиняемого, так как его не могли доставить в суд из СИЗО. Причиной, по мнению защиты, было его обращение в ФСБ, в котором он пожаловался на избиения и вымогательства со стороны сокамерников. Во ФСИН же выдвинули свою версию, сославшись на ухудшение здоровья арестанта.

Добавим, что прокуратура просила назначить обвиняемому шесть лет колонии общего режима.