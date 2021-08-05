Центризбирком подтвердил, что 15 партий представили документы на регистрацию кандидатов на выборы в Госдуму

Центризбирком подтвердил, что все 15 партий представили документы на регистрацию федерального списка кандидатов на выборы в Государственную думу. В середине июля комиссия уже заверила списки по одномандатным округам. Голосование на выборах, как парламентских, так и региональных, будет проходить в России в течение трех дней – с 17 по 19 сентября.