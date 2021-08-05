Иракская авиакомпания приостановила полеты в Белоруссию – эти рейсы, как полагают в Брюсселе, использовались Минском для переброски мигрантов с Ближнего Востока в Литву. Литовские силовики, между тем, возобновили установку заграждения из колючей проволоки на границе с республикой.

Самолеты авиакомпания Iraqi Airways «Иракские авиалинии», по данным Брюсселя, до середины месяца не будут летать в Белоруссию. В Еврокомиссии это решение приветствовали и отметили, что иракская сторона демонстрирует стремление найти выход из ситуации. Искать его будут в том числе главы МИД стран-членов ЕС. Они до конца месяца должны собраться на экстренную встречу в связи с ситуацией на границе Белоруссии и Литвы. Ее за последние несколько месяцев пересекли тысячи нелегалов из Азии и Африки. Поток усилился в несколько раз после того, как Александр Лукашенко в ответ на европейские санкции объявил, что Минск больше не будет контролировать незаконную миграцию. Ранее власти Белоруссии заявили, что за последние сутки порядка 40 иностранцев с телесными повреждениями были насильно выдворены из Литвы в Белоруссию, один из них, гражданин Ирака, скончался. В Вильнюсе это отрицают. Лукашенко, между тем, поручил силовикам закрыть «каждый метр» границы и пресекать попытки выдворения людей со стороны сопредельного государства.

Ранее литовские власти выложили видеозапись, на которой, как утверждается, белорусские пограничники сопровождают мигрантов, планирующих пересечь границу.