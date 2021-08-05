Суд вынесет приговор по «санитарному делу» в отношении Олега Навального 6 августа

Преображенский суд Москвы 6 августа вынесет приговор по делу о нарушении санитарных норм в отношении брата оппозиционного политика Алексея Навального — Олега Навального. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Никос Параскевов.

«Завтра в Преображенском суде Москвы в 13.00 будет вынесен приговор Олегу Навальному по «санитарному делу». Прокурор запросила год условно и три года испытательного срока», — рассказал он.

Адвокат добавил, что «в любом случае, обвинительный приговор, каким бы он ни был — мягким или жестким, будет обжалован в кассационном порядке, вплоть до ЕСПЧ».

Также по данному делу проходят соратники Алексея Навального Любовь Соболь, Кира Ярмыш, Николай Ляскин, Анастасия Васильева и Олег Степанов, муниципальный депутат района Северное Измайлово Дмитрий Барановский, мундеп Басманного района Люся Штейн и участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

По версии следствия, оппозиционеры на несанкционированной акции 23 января в поддержку арестованного Алексея Навального создали угрозу массового заражения граждан коронавирусом.