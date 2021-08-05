В ЛДПР считают экономическими причины закрытия «МБХ медиа» и «Открытых медиа» – депутат Свинцов

В ЛДПР считают экономическими причины закрытия «МБХ медиа» и «Открытых медиа». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член ЛДПР, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Наверное, возникли сложности с финансированием, и это повлияло на скоропостижное закрытие этих СМИ», — сказал он.

Комментируя то, что данные СМИ объявили о своем закрытии после блокировки их сайтов по решению Генпрокуратуры, Свинцов отметил, что «это отговорки». «Вот мы лично с 1989 года существуем под адским давлением как оппозиционная партия, тем не менее, ни одного дня по собственному желанию не закрывались. Поэтому, я думаю, что эти пеняния на Генпрокуратуру, на еще какие-то препоны — это больше отговорки. Если человек хочет работать, нести правду, нести свои смыслы, то ему ничто не помешает. И для этого не нужны миллиарды. Поэтому здесь я считаю, что какие-то тонкие материи искать не нужно, а все просто и понятно: нет денег, и люди не хотят бесплатно работать, а вся их журналистика сводится просто к освоению бюджета», — заключил член ЛДПР.

Накануне Генпрокуратура заблокировала сайты «МБХ медиа», «Открытых медиа» и «Правозащиты Открытки». В ведомстве обосновали это решение тем, что сайты «связаны с организациями экс-главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковского, признанными в РФ нежелательными».

Ранее в этом году Роскомнадзор заблокировал еще один проект Ходорковского — сайт центра «Досье». Еще раньше несколько проектов экс-главы «ЮКОСа» Open Russia Civic Movement, Open Russia Генпрокуратура РФ признала нежелательными организациями.