МЧС Башкирии сегодня отчиталось, что сильный ветер накануне в одном из сёл повредил кровли более 10 домов

МЧС Башкирии сегодня отчиталось, что сильный ветер накануне в одном из сёл повредил кровли более 10-ти многоквартирных и частных домов, двух школ и нескольких магазинов. Порывы ветра достигали 22-х метров в секунду. Информации о пострадавших нет.