Роспотребнадзор согласился отменить обязательное ношение медиками противочумных костюмах в красных зонах больниц, – сообщает Интерфакс, ссылаясь, в частности на главврача клиники в Коммунарке Дениса Проценко. По его словам, опыт как в нашей стране, так и за рубежом показывает, что нужно соблюдать разумный баланс между требованиями эпидемической безопасности и условиями работы. Теперь врачи для своей защиты могут использовать специальные комбинезоны, а также противочумные халаты, а также просто удлиненные хирургические халаты, как одноразовые, так и многоразовые.