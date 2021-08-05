Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Донбасса, которые считают себя русскими, уезжать в Россию

Он заявил об этом в интервью украинскому телеканалу «Дом», который создан для вещания на неподконтрольные Киеву территории на востоке Украины.

Зеленский подчеркнул, что Донбасс никогда не будет частью России.

На слова президента Украины отреагировали в российском МИДе. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сказал, что киевский режим перешел все красные линии, отделяющие национальную политику от национализма, и посоветовала Владимиру Зеленскому предложить уехать из страны тем, «кто рвется в ЕС и НАТО».