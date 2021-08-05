Власти США планируют разрешить въезд в страну только тем иностранцам, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса

Американские власти планируют разрешить въезд в страну только тем иностранным гражданам, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса, – сообщают сразу несколько СМИ со ссылкой на источник в администрации президента Байдена. Новые правила вступят в силу после улучшения эпидемиологической обстановки. Когда это произойдет, пока неизвестно.

Страны Европы в условиях продолжающегося распространения варианта Дельта также обсуждают планы допуска на свои территории иностранных туристов. С подробностями, по материалам зарубежных СМИ — Ринат Валиулин.

Наблюдатели все чаще указывают на то, что наиболее вероятным вариантом допуска иностранцев в страны шенгенской зоны и ассоциированных с ними государств Европы станет требование двойной вакцинации. Британский телеканал Скай Ньюз, ссылаясь на заявления министра транспорта Соединенного королевства, сообщает, что через три недели, когда намечен очередной пересмотр ограничительных мер, в красную зону для британцев могут попасть Франция и Испания.

Италия, как сообщает информационный портал schengenvisainfo , с шестого августа будет требовать от всех въезжающих в страну иностранцев так называемый «зеленый пропуск», который также будет обязателен к предъявлению во всех публичных местах. Италия признает ковид-сертификаты, выданные всеми государствами ЕС, но пока не определилась касательно норм допуска на свою территорию граждан третьих стран.

Аналогичные правила вводятся и французскими властями. Визовый центр Португалии, помимо разрешения на въезд вакцинированных туристов из ЕС, предупреждает о вводимых ограничениях для путешественников из Бразилии, Индии, Непала и ЮАР.

Ограничительные меры для въезжающих в страны ЕС не касаются детей до 12 лет.