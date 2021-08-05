В Ассоциации туроператоров РФ утверждают, что угрозы для российских туристов в связи с лесными пожарами в Греции нет

В Ассоциации туроператоров России утверждают, что угрозы для российских туристов в связи с лесными пожарами в Греции нет. Накануне российское посольство предупредило граждан о необходимости соблюдать рекомендации властей. Россияне в основном отдыхают на Крите, Родосе и Корфу. Там пока возгораний в лесах не отмечено.