В Ассоциации туроператоров РФ утверждают, что угрозы для российских туристов в связи с лесными пожарами в Греции нет

В Ассоциации туроператоров России утверждают, что угрозы для российских туристов в связи с лесными пожарами в Греции нет. Накануне российское посольство предупредило граждан о необходимости соблюдать рекомендации властей. Россияне в основном отдыхают на Крите, Родосе и Корфу. Там пока возгораний в лесах не отмечено.
2021-08-05T13:36:51+03:00
2021-08-05T13:36:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:36, 05 августа 2021
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