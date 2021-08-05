Литва построит заграждения на границе с Белоруссией за 2 года, — сообщает сегодня местная погранслужба. Это почти 500 километров. Стоимость работ превысит 150 миллионов евро. Речь идет о четырехметровой ограде из металлической сетки.

Ситуация на литовско-белорусской границе остается напряженной. Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал закрыть каждый ее метр и обвинил Запад в намеренном создании кризисной ситуации с мигрантами. С начала года на границе было задержано более 4-х тысяч нелегалов. В основном это граждане Ирака.